Baye Dame ha confessato il dramma: è stato al Grande Fratello ma non è servito a nulla, niente soldi e niente lavoro.

Benvenuto nel mondo reale.

Come dicevo nel post di Aida questi personaggi ci perseguiteranno ancora per un bel po’, nonostante si abbia avuta la grazia di una prematura chiusura del circo degli orrori.

Oggi tocca a Baye Dame, che bullizzava Aida e che poi a suo dire sarebbe stato indottrinato dal GF15 sul modo di comportarsi in tv con la stessa (ovvero non chiederle scusa in diretta).

Baye Dame non se la passa bene

Come purtroppo tutti anche Baye Dame credeva di entrare nel Grande Fratello e diventare una celebrità. E come tutti quelli che lo hanno preceduto ci ha pestato il muso.

Si dice che Aida abbia messo insieme un bel gruzzoletto ma a quanto pare Baye non ha ricevuto lo stesso trattamento. Forse per via della squalifica.

Uscito dalla casa, il suo datore di lavoro lo ha licenziato per via dei suoi modi aggressivi e quindi Baye si è trovato senza lavoro e senza soldi.

Ma pensarci prima no?

Per la serie “dilettanti allo sbaraglio”.

Durante un’intervista a “Nuovo TV” ha però dichiarato che è stato lui stesso ha licenziarsi dal posto di lavoro (complimenti, bella idea) e difatti ha detto “Al momento ho perso il lavoro, anche se, in realtà, mi ero dimesso prima di entrare nella Casa. Non ho ancora parlato con la direzione dell’azienda. Tuttavia i miei trascorsi lavorativi sono ottimi e spero che non si facciano influenzare da quanto è successo in Tv”.

E dichiara anche “Sono rovinato! Mi stanno aiutando i miei genitori. Sono andato via di casa a 18 anni e mi sono sempre mantenuto da solo, invece ora mi trovo a chiedere i soldi alla mia famiglia, che mi fa pure la spesa. Spero che il reality mi porti almeno a partecipare a qualche evento finché non tornerò a fare il lavoro di prima”.

Auguri.