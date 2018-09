Condividi quest'articolo!





Belén lascia Iannone urla il titolo sul settimanale ‘Chi’ e tutti sul web a correre dietro alla succulenta news.

Finalmente la Rodriguez l’ha fatto, ha lasciato Iannone.

Ma quando mai. Ci avete credito?

Dopo le fake news arrivano i fake scoop.

Benvenuti in una nuova era.

Iannone lasciato da Belen ma la notizia è falsa

Alfonso Signorini ha dichiarato su Chi ”Ci risiamo. Finita l’estate, si spegne l’amore. Dopo l’interminabile tira e molla estivo, Belén Rodriguez, che ovviamente non è incinta, ha lasciato Andrea Iannone. Agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera. Vedremo…”.

E i due non hanno commentato.

Solo che poi la miccia accesa dal giornale ha fatto saltare la dinamite sul web.

Iannone scrive su Instagram “Imparate ad amare ragazzi perché è la cosa più bella di questo mondo. Amare il prossimo fa bene all’anima…vi voglio bene!” e ovviamente qualcuno ha iniziato a farsi i film.

Povero Iannone con il cuore spezzato.

Addirittura pare che lei si stia di nuovo incontrando in segreto con Corona, lasciato dalla fidanzata.

Su Instagram Belen svela il fake scoop

Alla fine non è vero niente. La Rodriguez pubblica un messaggio diretto ai gossippari che la seguono senza sosta “Belen lascia, abbandona, è incinta, sta con un altro ble ble ble bla bla bla grazie per le assidue attenzioni”.

Tutti sappiamo che la showgirl ha il dentino avvelenato contro i paparazzi, però c’è il risvolto della medaglia: in tv non la si vede poco in compenso è sempre sui giornali e sulle chiacchiere del web, così i riflettori non si spengono mai davvero su di lei.

Chi è che ci guadagna?

Suvvia, non è che la signora Rodriguez non si sia fatta i suoi calcoli: i giornali vendono e lei resta sotto i riflettori.

Contenti tutti no?