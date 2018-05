Condividi quest'articolo!





Chiara Biasi insta foto: il compleanno senza Simone Zaza.

Avvistata la fashion blogger che compie 28 anni, ma al suo fianco manca il bel calciatore. Come si sarà consolata?

Chiara Biasi insta foto: un compleanno fashion

Chiara compie gli anni: auguri!!!

Bella l’atmosfera e splendida lei, ma nei suoi occhi un filo di amarezza. Perchè? Ha troncato con Simone Zaza, calciatore del Valencia e della Nazionale italiana con cui la Biasi stava da due anni.

I due abitavano insieme in Spagna, da due anni, ma quando tra loro è finita e lei ha abbracciato il mondo della moda.

“Lei ha lasciato la casa spagnola del calciatore del Valencia ma lui sembra non aver perso il sonno. Dal suo cellulare sono già partite richieste di corteggiamento a una bombastica ex concorrente di reality che conosce bene il calcio”. Questo è un rumors filtrato circa la separazione e non è tutto potrebbe esser che lui stia pensando ad altro, anzi, ad un’altra. Qualcuno ipotizza una gieffina: Marika Fruscio o di Cristina Del Basso? Questi i due nomi trapelato

Chiara Biasi insta foto: il lato social dei costumi

Il 28 marzo, proprio in questo giorno in cui festeggia 28 anni, sul mercato la sua seconda collezione di costumi da bagno disegnata per il brand Poisson D’amour (Chiara Biasi insta foto @chiarabiasi).

Interi, scolati e bikini, sorprendenti, sexy e spiritosi. Lei aveva già disegnato precedentemente una collezioni di costumi ed ora, in vista di una nuova estate, decide di ricominciare. Nuovi lidi l’attendono.

«Otra vez» si legge sul costume della Biasi oppure «Libera», parole emblematiche. Una colleziona molto sentita, vissuta e passionale. Si susseguono i temi: jungle, sexy, amazzone, floreale e via dicendo

E dopo tutto ciò un po’ di sano gossip: quanto guadagna la Biasi? Si vocifera sui 10 mila euro a post come fashion blogger.

