Maddalena, ex velina bionda, pugliese vorace, finalmente ci presenta la sua nuova fiamma.

Tutti ricordiamo la grande storia con Enzo Iacchetti, naufragata poi purtroppo.

Dopo c’è stato il matrimonio con Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi), dal 2011 al 2017, naufragato anch’esso.

Ora finalmente la Corvaglia sembra aver trovato l’anima gemella.

Maddalena si fidanza con Alessandro Viani

Il fortunato è Alessandro Viani, un’immobiliarista di cinquant’anni.

Già si vociferava che i due si vedessero, ma non c’era niente di ufficiale. Nessuno dei due prima aveva dato comunicazioni ufficiali.

La Corvaglia, che solitamente vive in California, si trova in questi giorni in Sardegna.

Ma la foto che ha scatenato i fan arriva da Ischia dove la Cornovaglia si sta rilassando con il suo nuovo amore e sua figlia, Jamie Carlyn, avuta dalla precedente relazione con Burns.

Un nuovo amore per Maddalena Cornovaglia

I due si abbracciano, sorridono all’obiettivo, lei quasi nasconde il viso nella curva del collo del lui.

La foto che ufficializza la relazione è accompagnata dalla frase «All you need is love». E’ bastato un giorno per rimediare quasi 22mila like da parte dei follower entusiasti della nuova coppia.

Finalmente la ex velina avrà ritrovato la felicità persa a seguito del divorzio?

Tra le amiche che hanno messo un cuoricino alla foto ci sono Elisabetta Canalis, Costanza Caracciolo e Juliana Moreira, e la Corvaglia ha anche risposto ad un commento dicendo: “Per fortuna il periodo BUIO è finito”.

Chiaramente si riferisce al matrimonio finito con Stef Burns, il chitarrista americano da cui ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum. Per lui lei si era trasferita in California. Inizialmente si era pensato ad una riconciliazione ma poi è stato chiaro che i due non sarebbero tornati insieme.

E’ stato forse allora che la Cornovaglia è stata avvistata con l’immobiliarista.

Che dire? Auguri alla coppia felice, era ora che Maddy tornasse a sorridere e a godersi la vita.