Mancinismo test: quanto siete mancini? Magari siete esclusivamente mancini, o destromani o se siete fortunati entrambi. Ma se pure non usate la mano sinistra non sottovalutate il latente mancino che è in voi.

Michelangelo era mancino, eppure usava la destra, non per sua scelta ma per una questione di pregiudizio, Lo ha scoperto l’esperto di medicina nell’arte Davide Lazzeri, che ha confrontato il tratto impresso nelle opere di Michelangelo, a seguito di alcuni studi sull’artrite che affliggeva le mani dell’artista. Sono stati inoltre rinvenuti dei testi di un suo assistente in cui egli rivela che il suo maestro è mancino.

Essendo però i mancini vittima di pregiudizi, all’epoca, preferivano usare la mano destra.

Mancinismo test: perché si nasce mancini?

Bella domanda, se lo chiedono tutti da tempo immemore. Si tratta del cervello? Un emisfero prevale sull’altro? La risposta è nel midollo spinale? Boh. Potrebbero esser tutte, o nessuna di queste.

Allora perché i destromani sono più diffusi dei mancini? Questa risposta può esser spiegata dal contesto sociale, in proposito Daniel Abrams, assistente alla McCormick School of Engineering and Applied Science ha detto “Più l’animale è sociale e ha una maggiore considerazione della cooperazione, più la popolazione generale tenderà verso un lato”.

Mancinismo test: quanto siete mancini?

Un semplice test per identificare un mancino è chiedergli di applaudire, chi è mancino tende a battere la mano sinistra sulla destra, perché la mano attiva è quella dominante.

Se lo facciamo con un destromane il movimento sarà al contrario. Questo test però non ci fornisce il “grado di mancinismo” che è in ognuno di noi (visto che possediamo tutti due emisferi cerebrali).

Questi due siti https://www.focus.it/scienza/scienze/qual-e-la-tua-lateralita e http://braintest.sommer-sommer.com/it/ vi propongono due test, uno in cui scoprirete la vostra percentuale di mancinismo ed uno per scoprire quale emisfero usate di più.

Nel test di lateralità, elaborato da Focus con la Prof.ssa Raffaella Rumiati, si misura il lateralismo con una misura che può variare da -100 (completamente mancino) a +100 (completamente destro).

Il test si svolge attribuendo un punteggio ad ognuna delle attività proposte a seconda della mano che si usa (2 se se ne usa solo la destra o la sinistra ed 1 se è indifferente). Alla fine è indicato il calcolo da fare per conoscere la percentuale di mancinismo.

Nell’altro test si devono osservare parole e figure, fare qualche esercizio di logica e d’intuito ed infine si scopre quale emisfero si usa di più.

E voi, quanto siete mancini?