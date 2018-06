Condividi quest'articolo!





Melissa Satta Instagram: vacanze con Kevin Prince Boateng e impegni di lavoro ma anche di prevenzione contro i tumori.

Quindi nuova collezione di Water Apparel MOOD by Melissa Satta e la Pink Boobs T-Shirt per la ricerca contro il tumore al seno Glimmed.

Un’estate super impegnata!

Melissa Satta Instagram: vacanze in famiglia

Kevin Prince Boateng e Melissa sono volati con il figlio Maddox ad Ibiza, la meta vacanziera più gettonata dai Vip dell’estate 2018.

Si prospettano quindi per loro dei giorni di relax fra musica, nuotate ed amici.

Boateng mostra sui social la novità: si è tinto i capelli biondi.

Prima di partire Melissa ha salutato le amiche a Roma, fra di esse Elena Santarelli, Ezia Modafferi Baronio e Federica Ridolfi.

Sono state poi pubblicate delle foto dalla stessa Melissa sui social.

Melissa Satta Instagram e la nuova collezione di Water Apparel MOOD

Colorata, fresca e molto fashion ecco la nuova collezione di Water Apparel MOOD by Melissa Satta.

Fantasie must have delle cover per la stagione Spring/Summer 2018? Libellule e scorpioni. Per chi non conoscesse Water Apparel, è una vera e propria linea di accessori per acqua, che rafforza e arricchisce il legame di Acqua MOOD con il mondo della moda.

In particolare questa è la prima collezione di cover refrigeranti con pattern che si ispirano ai trend del momento, una vera e propria innovazione.

Oltre a questo impegno è stata sul set per la seconda serie de ‘Il padre della sposa’.

Melissa Satta Instagram: testimonial della maglietta per la prevenzione del tumore al seno

La Pink Boobs T-Shirt si mette al servizio per la ricerca contro il tumore al seno Glimmed e propone magliette a sfondo bianco e con la stampa che riproduce il seno di una donna.

Per promuovere la prevenzione fra le testimonial dell’iniziativa c’è Melissa Satta.

Acquistando le t-shirt, infatti, si possono aiutare i medici e ricercatori che tutti i giorni si impegnano per la ricerca scientifica italiana.