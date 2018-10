Condividi quest'articolo!



2 Shares

Origini di Halloween, quanto ne sapete?

L’altro giorno in palestra si parlava di Halloween e qualcuno ha tirato fuori la vecchia tiritera “Basta con queste feste americane!Basta copiare gli americani!”.

Ho pensato “oddio, ancora questa storia?”.

Quindi breve storia di come ha avuto origine questa festa.

Le vere origini di Halloween

Partiamo dall’etimologia: il nome Halloween è una variante scozzese, dal nome completo All Hallows’ Eveche tradotto significa “Notte di tutti gli spiriti sacri”. E’ stato modificato in “hollowing” per via della leggenda di Jack O’ Lantern che porta in giro una zucca scavata ovvero “to hollow” l’atto di scavare.

Le origini della festa risalgono ai tempi dei romani e dei celti, in questo periodo gli antichi romani festeggiavano Pomona, dea dei frutti ed i morto nella festa Parentalia.

Samhain e le origini di Halloween

Prima che fosse Halloween era Samhain, ovvero il capodanno celtico (dal gaelico [ˈsaṽɨnʲ] ovvero fine dell’estate).

Si trattava di una festa europea diffusa in Inghilterra, Irlanda e Francia.

In questo giorno si festeggiava la fine della stagione calda e l’inizio dell’inverno che coincideva con l’inizio dell’anno nuovo, si mettevano da parte le provviste per la stagione fredda, si ricoverava il bestiame e ci si preparava ai lunghi giorni bui.

Si ricordavano gli spiriti buoni ed i defunti, si accendevano grandi falò e ci si travestiva per spaventare gli spiriti cattivi.

Si facevano divinazioni sul futuro, giochi e si intagliavano le rape dove si ponevano delle candele e le si usavano come lanterne.

La festa è arrivata in America con la migrazione irlandese.

Ognissanti è una festa cattolica, inventata da papa Gregorio IV, nell’840, per offuscare il culto pagano.

In Italia era particolarmente diffuso il culto dei morti, come in Sardegna dove si festeggiava Is Animeddas, ma questi culti sono poi andati perduti.

Cerchiamo di riscoprirli, informiamoci. Ritorniamo alle nostre radici.