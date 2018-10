Condividi quest'articolo!





Silvia Provvedi, chiusa nella casa, ha avuto un crollo emotivo.

Ci credo, dopo aver sentito le parole di Corona, sai che batosta! Ma dalla sua parte, a corteggiarla e difenderla ci sono diversi alleati.

Lo sfogo di Silvia Provvedi

Mi sento abbandonata, ha detto pensando alla sua famiglia fuori dal circo degli orrori.

Fra una chiacchiera e l’altra, parlando della sua famiglia, la Provvedi si è ricordata un fatto.

Ha raccontato che quando Corona era in galera, l’unica a comprendere perché lei si ostinasse a stargli vicino era la nonna, con tutta la saggezza dei suoi 97 anni di età, è stata l’unica a comprendere il suo desiderio di aspettare Fabrizio al momento della sua carcerazione.

Ma ora: “Fabrizio Corona? Mai più nella mia vita” tuona la Provvedi prima di scoppiare in lacrime.

Provvedi Silvia difesa dalla madre

Da Federica Panicucci, Monica Alberti ha difeso a spada tratta la figlia.

“La settimana prima della fine del rapporto lui le regalò un anello di fidanzamento. Le aveva chiesto di sposarlo. Lei ha deciso di andare in vacanza, essendo lui molto geloso sapevamo che avrebbe fatto di tutto per farla tornare a casa prima. L’ha chiamata, le ha buttato fuori casa alcuni scatoloni e lei ha capito che non avrebbe voluto avere un uomo così accanto e si è rifiutata di sposarlo”.

E’ intervenuta anche una nostra vecchia conoscenza, Aida Nizar (che non perde occasione di non farsi i cavoli propri), ha difeso Silvia e insultato malamente Corona: “Che cogl*one, che pezzo di m*rda!!!! Come si fa a parlare così di una donna che ha fatto tanto per te? Mezza se*a! Che schifo sto guardando?! Non ho parole per esprimere il mio sdegno davanti a queste parole così orribili. Bisognerebbe sempre rispettare le relazioni vissute e specialmente le persone che hanno fatto tanto per noi. Sono veramente sconvolta davanti a tanto odio e rabbia! Forza Silvia! Uomini come te meglio fuori dal mondo”.

Elia corteggia Silvia

In tutto questo dramma lacrimoso, c’è qualcuno che ha intenzione di stare molto vicino alla ex di Corona: Elia Fongaro e Fabio Basile si contendono la bella Provvedi.

Il modello e il campione di judo trascorrono molto tempo con lei, ma sembra che con uno dei due ci sia più intesa: Elia che ha trascorso un periodo difficile esattamente come Silvia.

Il belloccio ha detto “Io sono un po’ glaciale, non sono abituato a tirar fuori, ma sento che qualcosa nella Casa si sta scongelando, non so cosa, sento che mi sta succedendo qualcosa dentro. Per me non è facile questo lavoro. Qui ci stanno instaurando rapporti, belli, rari”.

Lei risponde che lui è una persona rara ed Elia si butta “Cosa capisco quando ti guardo negli occhi? Che sei simile a me, che hai tante cose dentro ancora. Infatti il tuo vero sguardo io ancora non l’ho visto. È per questo che ti chiedo spesso di sorridermi”.

Che romanticoni. Chi entrerà ora nella casa? Corona o Cecilia? Apriamo le scommesse.