Cecilia e Ignazio si sono lasciati? Clamoroso! Questa pare proprio esser l’estate della fine degli amori. Dopo Stefano e Belen si torna a parlare dei Rodriguez ma stavolta è Cecilia sotto i riflettori.

Aria di crisi fra Cecilia e Ignazio

I rumors parlano di separazione e crisi fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Pare che i due abbiano deciso di “prendere una pausa per riflettere”.

Su cosa?

A parlare dei due è stato Amedeo Venza sui social: “I due avrebbero deciso di comune accordo di staccarsi per questo periodo proprio per salvaguardare il loro rapporto e capire entrambi gli errori per ritornare più forti di prima”.

Si parla di liti ed incomprensioni che avrebbero portato i due a voler riflettere sul loro rapporto.

Sono in molti a sospettare che di mezzo ci sarebbe la futura famiglia: forse Ignazio è pronto per avere un figlio e forse lei no e viceversa.

Ignazio e Cecilia separati durante un periodo di stress

Durante la quarantena Ignazio ha apprezzato il ritorno alla terra ed è sembrato molto a suo agio tra i campi del Trentino.

Cecilia ama quel luogo ed ha ammesso che non le dispiacerebbe crescervi suo figlio.

Potrebbe essere dunque che lei si senta pronta per matrimonio e figli e lui no?

I due al momento sono separati: Ignazio ha fatto ritorno a casa, Cecilia in questi giorni si trova tra Roma e la Toscana con alcune amiche e il fratello.

Altro indizio di crisi è che Ignazio era assente anche nel weekend caprese organizzato da Belen Rodirguez, al quale ha però partecipato la nuova fidanzata di Jeremias.

Forse però non è una crisi, forse dopo il lockdown i due hanno deciso di stare un po’ per conto loro con i propri cari.

Staremo a vedere.