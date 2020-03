Corona dolce pasquale: tempo di quarantena? Cuciniamo. Visto che Pasqua si avvicina a grandi passi perché non iniziare a sperimentare qualche ricetta?

Questo dolce è caratteristico del Trentino Alto Adige consiste nella preparazione di un pane dolce forma di corona che viene poi decorato con uova sode colorate. E’ un ottimo modo per passare il tempo e per intrattenere anche i bimbi.

Non servono molti ingredienti ed è davvero facile.

Corona dolce pasquale: cosa ci serve

Ingredienti per 6 persone

500 gr di farina

250 ml di latte

1 cubetto di lievito di birra (25 gr)

100 gr di burro

3 tuorli

80 gr di zucchero

la buccia grattugiata di un limone

+ 1 tuorlo sbattuto in un po’ di latte

6 uova sode colorate

Corona dolce pasquale: come si fa

Prima di tutto il lievito va sciolto in poco latte tiepido quindi si aggiunge lo zucchero ed infine s’impasta con la farina. Si lavorano per bene gli ingredienti e vi si aggiunge il burro ammorbidito con un pizzico di sale.

Quindi, uno per volta, incorporiamo i tuorli e proseguiamo con la lavorazione.

Fermiamoci quando iniziano a comparire le bolle.

L’impasto deve essere coperto, riposto in un luogo tiepido e lasciato lievitare per un’ora. Quindi al termine di quest’ora occorrerà aggiungere la farina e la buccia grattugiata del limone. Lavoriamo ancora l’impasto e lo suddividiamo in 3 parti formando 3 rotoli che vanno intrecciati in modo che poi chiudendolo venga fuori una sorta di ciambella o corona.

Potete avvalervi di una ciotola imburrata e capovolta per facilitare l’operazione d’intreccio.

Fate riposare per un’altra ora quindi col pennello spennellate per bene la superficie col tuorlo e poca panna fresca. Infornate a 200° e cuocete per 30-35 minuti. Quando è bella dorata è pronta. Decorate secondo il vostro gusto.