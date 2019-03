DeMartino, tutti lo vogliono tutti lo cercano. Ma lui è solo per pochi. Se lo contendono Belen e la Rai per ora.

Preso dall’entusiasmo per la sua nuova avventura, si lascia scappare pareri poco gradevoli sui vecchi programmi. E si scopre che non tutti erano convinti su di lui.

Conduttore su Rai2, DeMartino parla dell’Isola

Stefano è il conduttore della nuova stagione di Made in sud. Ci è approdato dopo un lungo corteggiamento di Freccero e dopo molte traversie, Mediaset lo voleva ma lui aveva già archiviato quelle esperienze.

Ma dei vecchi programmi cosa ne pensa?

Mai glielo avessero chiesto! Ha sparato a zero sull’Isola dei famosi. L’ha definito un supplizio.

Addirittura ha svelato a ‘La Stampa’ che, per impiegare il tempo, ha cominciato a guardare i tutorial su come suonare la chitarra ed ha imparato da autodidatta.

Si annoiava, era lontano da Santiago e l’ha vissuto come una perdita di tempo.

Fatima Trotta e la sua opinione su Stefano DeMartino

C’è di più, Stefano non è l’unico ad avere dei pareri, gli altri ovviamente ne hanno su di lui.

La conduzione è al fianco di Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci.

Fatima quando ha saputo di Stefano come partner di conduzione era molto perplessa.

“Quando mi hanno detto che sarei stata affiancata da lui, ho avuto qualche perplessità. Stefano porta con sé un mondo di gossip, ma noi siamo un programma comico. Pensavo: “E’ un ballerino, ha fatto altri programmi, ma niente come Made in Sud: sarà capace? Durante le prove ho scoperto che, da napoletano quale è, ha tempi comici perfetti! Per il gossip che porta con sé Stefano siamo già allenati: in passato Elisabetta Gregoraci, per via del suo matrimonio con Flavio Briatore, non è stata da meno” questa la sua dichiarazione.

Ed è stato il dubbio di molti: troppo gossip, troppa poca esperienza.

Ma Stefano si sente un comico nato vuole seguire le orme di Renzo Arbore dice. Auguri!