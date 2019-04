Elisabetta II pone un nuovo divieto a Meghan ed Harry la prende malissimo.

C’è da dire anche che Meghan non si sforza troppo di andare d’accordo con la suocera.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di Meghan di rifiutare i ginecologi reali e la foto in pubblico subito dopo il parto. Ma del resto ha anche rifiutato di andare nell’ospedale scelto dai reali per rifugiarsi in una clinica privata.

C’è di più: ha aperto un profilo Instagram privato. Vietatissimo!

Queen Elizabeth non ne può più di questa nuora capricciosa ed inizia a prendere provvedimenti.

Tutto questo sta causando conflitti con il nipote prediletto Harry, che ha fatto suo il motto “Tutto quello che Meghan vuole, Meghan ottiene”.

Buckingham Palace annuncia il divieto imposto da Elisabetta II

Meghan Markle non potrà indossare alcuni gioielli della corona, soprattutto quelli indossati da Diana.

Questa decisione drastica è stata presa in conseguenza dei capricci perpetrati dalla Markle che fa di tutto per non seguire il protocollo ed infrangere le regole di corte.

Un dipendente di Buckingham Palace ha spiegato: “È a discrezione della Regina e dei suoi fidati consiglieri quali pezzi della Collezione reale vadano prestati e a chi. Alcuni aspetti del comportamenti di Meghan, incluso il suo matrimonio reale, ha provocato irritazione a palazzo. Molto francamente, la Regina stessa è indispettita da alcune delle richieste di Meghan, specialmente come ‘ultima arrivata’ in famiglia”.

E’ stato anche chiarito che “La Regina apprezza personalmente Meghan, ma questo riguarda la gerarchia. Così facendo, la monarca sta dimostrando che mantenere il corretto ordine e precedenza all’interno della famiglia è importante. Anche se Meghan è la donna più popolare al mondo, è di rango inferiore rispetto a Kate, lei come prossima principessa del Galles e membro anziano della famiglia le ha sua disposizione”.

Questo spiega tante cose.

Harry su tutte le furie contro Elisabetta II

Il sun sostiene che Harry sarebbe stato protagonista di una sfuriata nei confronti dell’amata nonna. Dopo il litigio pare che i due abbiano smesso di parlarsi.

Harry adora sua moglie, la difende a tutti i costi ed ha occhi solo per lei.

La sovrana ha tolto il saluto ad Harry, pare, non tollerando che il nipote difenda a tutti i costi Meghan specie nei suoi capricci.

Elisabetta II decide la dieta del futuro nipote

Altro divieto in corso: il futuro royal baby non potrà essere vegano.

Meghan e Harry avrebbero voluto per il loro bimbo uno stile di vita vegano ma la regina non lo permetterà.

Su questo Harry è abbastanza concorde, non vuole turbare troppo l’amata nonnina e Meghan è su tutte le furie. Lui spera che lei cambierà idea. Sta fresco.

Comunque siamo sicuri che nato il bebè partiranno un sacco di polemiche e nuovi capricci.

Non ci resta che attendere.