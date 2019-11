Eros Ramazzotti è nell’occhio del ciclone: un sacco di flirt, liti in famiglia e nuove fidanzate.

Lui stesso ha svelato chi è la sua nuova fiamma.

Nel frattempo Aurora e Marica rompono i rapporti.

Eros Ramazzotti: divorzio e nuove fidanzate

Eros si è recentemente separato da Marica Pellegrinelli con cui ha trascorso dieci anni e da cui ha avuto due figli.

Marica si è consolata in fretta con l’imprenditore Charley Vezza ma Eros?

Lui ha postato una foto della sua nuova conquista: una vecchia nonnina.

“Vi presento la mia nuova fidanzata, lei è miss Nonna, qui eravamo un po’ più giovani. Ps: È un mondo allo sbando, ma teniamo DURO” ha scritto, chiaramente per stemperare un po’ chiacchiere e nervosismi che gli girano intorno.

Da poco gli è stato attribuito un flirt con Carolina Stramare, miss Italia, ma lei ha smentito facendosi fotografare dal settimanale ‘Chi’ in compagnia dell’ex tronista Mattia Marciano, che a quanto pare è il suo nuovo amore.

A chi le ha chiesto se sarebbe uscita con lui ha risposto: “Direi di no, ma resto una sua grandissima fan” inoltre ha detto “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere. Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca. In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da: nessuno smentisce, chi lo sa? Ve lo dico io: Eros è un artista che stimo e seguo da quando sono piccola. Mi ha scritto il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi e io l’ho ringraziato, questo è. È proprio una stupidaggine”.

Divorzio di Eros Ramazzotti: Aurora e Marica non si parlano più

È calato il gelo tra Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti, sembrava che le due continuassero a sentirsi ma poi pare sia finito tutto.

Nell’ultimo periodo questo legame si sia spezzato e ad un evento la figlia di Michelle Hunziker e la Pellegrinelli abbiano scelto accuratamente di evitarsi.

I più pettegoli sostengono che sia per il fatto che lei si sia consolata molto, troppo, in fretta.

Sarà vero?