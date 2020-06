Gabriel Garko è innamorato? Dopo la fine dell’ultima relazione, il bello della tv è uscito dal lockdown (trascorso nella sua tenuta alle porte di Roma) e si è concesso una passeggiata con un amico.

Nuova fiamma in vista?

Gabriel Garko passeggia con un amico speciale

Gabriel è sempre molto riservato ma si è fatto beccare dai paparazzi di Alfonso Signorini mentre passeggia insieme ad un amico per le strade della Capitale.

Un volto nuovo. Forse una nuova conoscenza (chissà magari favorita dalle chat in quarantena).

Ridono, scherzano, sono molto complici.

Non è ovviamente Gabriele Rossi, con cui c’è amicizia ma nulla di più. L’attore ha più volte dichiarato che non c’era niente oltre all’affetto che due amici, nessuna relazione.

Si è poi vociferato di un matrimonio ma era una fake news.





Gabriel Garko difende la sua privacy

Nelle interviste circa la sua vita sentimentale, Garko risponde: “Sarà un’utopia, ma sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno. Non riesco più a tollerare chi punta il dito, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti, e non voglio più sentire parlare di normalità”.

C’è anche ancora la tendenza a credere che se una persona omosessuale esce con un amico sia per forza un partner ed invece non è così.

C’è da dire inoltre che Garko probabilmente è bisex perché ultimamente era concentrato su Ana Bettz, ereditiera ed è stato avvistato con Chiara Giordano che lui dichiara esser solo un’amica.

Siamo in attesa di ulteriori sviluppi: chi riuscirà ad impalmare il bello della tv?