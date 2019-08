Giulia Salemi, conclusa la storia con Monte, è già in vacanza con un altro (si consolano in fretta vero?).

Molti hanno notato che in contemporanea sono sparite, dal profilo di Francesco, le foto di lei o di loro insieme.

Insomma, questa guerra non è affatto finita.

Francesco Monte elimina le foto con Giulia Salemi

I seguaci online di lui e di lei si sono subito accorti che lui in un attimo ha cancellato lei dai social.

Un colpo di spugna e via.

Sono però rimaste le foto con Paola Di Benedetto, un po’ strano no? Perchè non togliere anche lei?

Semplice: c’è una certa acrimonia fra Francesco e la Salemi, neanche molto difficile da notare fra l’altro.

Al momento l’ex tronista, attualmente, è legato alla modella Isabella De Candia, s’era detto, fra l’altro, che questa storia è partita mentre lui stava con la Salemi.

Quindi casomai era lei ad aver motivo di cancellare le sue foto.

Giulia Salemi in vacanza con Marco Cartasegna

Vi immaginate la Salemi che ancora rimugina in ciabatte mangiando cioccolato? Vi siete sbagliati. Sexy e raggiante come non mai è in vacanza con un altro ex tronista (il lupo perde il pelo…) ovvero Marco Cartasegna.

I due non hanno né confermato né smentito. Gatta ci cova.

Pare che lei voglia tenere la cosa in gran segreto e che i due siano partiti alla chetichella per Cala di Volpe in Sardegna.

I meno maliziosi sostengono che i due si sono incontrati per caso negli stessi luoghi, perché si sa il mondo è piccolo. Ma siccome la gente mormora nessuno s’è bevuto la storiellina degli amici che s’incontrano per caso (specie se partono insieme).

Quindi tra Marco e Giulia potrebbe esserci del tenero e da non molto perché sono molti i like e i commenti positivi lasciati da Cartasegna alle foto della Salemi da un cerro tempo.

Chissà perché Francesco Monte l’ha presa così male…