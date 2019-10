Gli integratori vitaminici ormai vengono assunti con molta facilità quasi senza accorgercene. Sono pratici, li si può prendere ovunque, una compressa e via.

Tuttavia sorgono sempre numerosi dubbi e questioni intorno a questi integratori vitamici, ci si domanda sempre se facciano realmente bene o se in realtà causino problemi.

Integratori vitaminici: giusti o sbagliati?

Gli integratori ormai si prendono per tutto: raffreddore? Dolori vari? Prevenzione dei tumori?Ricrescita dei capelli? Prendi la magica compressa, per la gioia delle industrie farmaceutiche, ed avrai la soluzione di tutti i problemi.

Questo si deve a Linus Pauling un nobel della chimica che fu grande sostenitore della vitamina C che presa ogni giorno preverrebbe diversi disturbi fra cui l’influenza e si lanciò in una campagna a favore di quest’integratore di cui chiaramente si raddoppiarono le vendite. Nonostante i dubbi sollevati dalla scienza Pauling continuò la sua campagna ad oltranza introducendo anche l’idea che la vitamina C fosse ottima per prevenire i tumori avvallata da alcuni risultati inviatigli da un chirurgo scozzese ma che furono smentiti.

Ebbene nel corso degli anni grazie a numerose ricerche nel corso degli anni si è arrivati a scoprire che non solo le vitamine in compresse che assumiamo non hanno un rilevante effetto anti tumorale ma anzi combattendo i radicali liberi aumenterebbero la possibilità di sviluppo dei tumori. Questo si deve al fatto che i radicali liberi che creano danni quelli che si cerca di estirparne a colpi di vitamine) sono gli stessi che decimano le cellule tumorali quindi va da sè che estirparli del tutto non sia poi una così ottima idea.

Gli integratori vitaminici fanno bene o fanno male?

Dunque assumendo un quantitativo eccessivo di vitamine in compresse si rischia di sbilanciare il numero di radicali liberi che a loro volta causano uno squilibrio nel sistema immunitario meno “pronto” contro gli attacchi dei virus ed il proliferarsi di cellule maligne. Quindi si tratta di un falso mito che gli integratori prevengano il cancro e le malattie cardiache.

Purtroppo dobbiamo rivelare che si tratta di un argomento poco discusso anzi contrariamente medici, specialisti e i mass-media continuano a bombardarci proponendoci l’assunzione di vitamine sempre più sintetiche e meno naturali, ormai ci sono integratori specifici per qualunque cosa.

Attenzione: non stiamo dicendo che siano le vitamine il problema ma gli integratori chimici assunti tutti i giorni. Al contrario occorrerebbe promuovere il consumo di frutta e verdura e di quegli alimenti che forniscono il naturale fabbisogno di vitamine e nutrienti che il nostro corpo assimila ed utilizza nella giusta quantità. Si diminuirebbe così il rischio di contrarre virus, si rafforzerebbe il sistema immunitario e ci si depurerebbe dai veleni, in modo totalmente sicuro e naturale.

La prossima volta che vi prescrivono o vi consigliano degli integratori guardate nel vostro piatto e modificate il vostro menù.