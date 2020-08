Harry e Meghan nuotano fra i pettegolezzi, tanto per cambiare, anche negli USA non c’è via di scampo.

C’erano dubbi?

Questi rumors continuano a diffondersi ed alcuni iniziano ad esser un attimino stravaganti.

Siete curiosi?

Harry e Meghan coltivatori di cannabis?

Il magnate greco Alkiviades “Alki” David avrebbe proposto agli ex Sussex di coltivare la maria. Sì esattamente nella loro nuova mega-villa di Santa Barbara.

Alki David appartiene al Gruppo Leventis-David, che detiene la quota di maggioranza negli impianti di imbottigliamento della Coca-Cola. E’ stato già arrestato per il possesso di 5.000 piante di cannabis trovate a bordo del suo jet privato

Perchè proprio loro? E’ presto detto: la loro tenuta di 5 acri e mezzo a Montecito, Santa Barbara si trova su un terreno che presenta caratteristiche ideali per coltivare cannabis.

Cosa risponderanno i due?

Harry e Meghan ed il titolo di principe di Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, il figlio della coppia, sarà principe.

Si tratta di un’antica usanza dei Windsor: quando Carlo si porrà la corona in testa, il figlio degli ex Sussex potrà iniziare a presentarsi come principe Archie.

Con Carlo sul trono, Archie salirà di una posizione nella linea di successione, arrivando a occupare, quindi, la sesta. Questo include parecchi doveri e obblighi verso la corona: Archie vorrà sposarsi? Dovrà chiedere il permesso a nonno Carlo. Immaginatevi la faccia di Meghan!

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, checcè ne dicano mamma e papà. Sarà principe e quindi un’altezza reale.

Altro stratagemma per costringerli a tornare in Inghilterra?

Meghan intervista Gloria Steinem

E’ già iniziata la nuova carriera di Meghan: nella sua casa, a debita distanza, ha intervistato Gloria Steine una delle figure più importanti del movimento per la liberazione della donna negli anni Sessanta e Settanta.

Non mancano le critiche a palazzo: Harry e Meghan fanno comunque parte della famiglia reale e non possono pertanto occuparsi di politica. Ma Meghan è totalmente sorda sull’argomento, dopotutto c’è chi giura che stia progettando la prossima campagna elettorale contro Trump per candidarsi lei stessa (io la voterei).

Commento al vetriolo da Buckingham Palace: “un’altra opportunità per Meghan per continuare a intervistare se stessa”.