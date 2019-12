Harry Potter philosopher’s stone: il regalo giusto per un Natale magico.

Ormai lo sappiamo: non è solo un libro per bambini, è un libro per chi vuole sognare e in effetti ritornare un po’ indietro nel tempo.

La magia è magia e non ha età.

L’autrice la conosciamo: J. K. Rowling, il protagonista è il maghetto, qui ancora bambino, Harry Potter.

Ne è stato tratto un film nel 2001. Al primo volume e film ne sono seguiti altri, costruendo non solo una saga ma un vero e proprio mondo.

Harry Potter philosopher’s stone: come tutto ebbe inizio

Harry è un orfano, un ragazzo sfortunato, accolto in casa dagli zii che lo trattano malissimo. Vive in un sottoscala, fa da sguattero in casa e non c’è nessun affetto o considerazione per lui.

E fin qui potrebbe essere benissimo un racconto di Dickens.

Compare uno strano personaggio nella vita di Harry, un gigante che sostiene una cosa ancor più strana: Harry è un mago, figlio di maghi e deve frequentare la scuola dei maghi.

Figuriamo la gioia del piccolo Potter.

Condotto al castello scopre cose meravigliose ed inaspettate.

Ma qualcuno non gradisce la sua presenza…un antico nemico trama nell’ombra…

Harry Potter philosopher’s stone: 10 curiosità