#iorestoacasa e imparo i segreti di bellezza delle famose modelle di Victoria Secrets.

Stiamo parlando proprio di loro: gli angeli della linea più famosa di lingerie del mondo.

Possiamo usare questo periodo di quarantena per migliorarci e perfezionarci, e quale miglior spunto di queste icone di bellezza?

#iorestoacasa: le regole degli angeli di Victoria

Partiamo dalle basi:

– niente alcol, gli angeli evitano i drink alcolici perché gonfiano e disidratano la pelle

– carboidrati solo a pranzo e non spesso

– dormire minimo otto ore

– bere molta acqua

– niente snack industriali

– niente latticini perché gonfiano la pancia

– niente fumo

#iorestoacasa: cosa mangiano gli angeli di Victoria?

Come abbiamo accennato sopra non esagerano con i carboidrati e assolutamente non bevono alcol. Preferiscono succhi bio di ananas e mango per idratarsi e rinfrescarsi e drink a base di collagene e acido ialuronico. Poi c’è il mitico drink a base di avocado, maca, spirulina, antiossidanti, vitamine e mesquite, poi c’è l’acqua di cocco e l’acqua, sempre e comunque.

La loro colazione tipo è a base di avoado toast e uova oppure yogurt greco con banana, avena e mirtilli o uova strapazzate e bacon; pranzo con mix di verdure verdi, riso basmati, carote, cavolfiore, salsa al curry e pollo grigliato.

Niente abbuffate, niente spuntini. C’è una sola di loro che mangia la pizza ma si sfascia di palestra perciò fate vobis.

L’allenamento delle Victoria Angels: #iorestoacasa

Queste ragazze si allenano molto alla sbarra e fanno tanti esercizi di danza classica. Fanno anche yoga, pilates, crossfit e kickboxing. Voi potete scegliere ciò che volete: nuoto, bici, camminata ma fate soprattutto ballo, danza classica se potete.

I segreti di bellezza delle Victoria Angels: #iorestoacasa

I prodotti preferiti dagli Angeli di Victoria sono quelli a base di olio e burro di cocco. In particolare le maschere per i capelli al burro di cocco. Inoltre quando non sono a lavoro si truccano pochissimo e la sera si struccano sempre, inoltre la sera ed in volo si spruzzano sul viso dell’acqua termale.