IBS libri: Cioccolata per due di Lolly Winston

Avete mai avuto paura di perdere la persona che amate? Beh credo che sia capitato un po’ a tutti.

Quando ho acquistato questo tascabile e ho letto come iniziava ho avuto la tentazione di non comprarlo più perché a certe cose non ci voglio neppure pensare. Eppure sembrava un libro promettente e d’altronde certe paure è meglio esorcizzarle perciò alla fine l’ho acquistato e letto ed è un libro carino in fin dei conti.

All’inizio è parecchio deprimente, Sophie ha trentasei anni e dopo poco il matrimonio ha perso il marito e con lui tutto: la voglia di vivere, il peso forma, la felicità ed il lavoro dopo essercisi recata in pantofole e vestaglia. Si è completamente lasciata andare alla depressione più nera.

Non esce di casa, non si lava, riesce solo a piangere, mangiare schifezze e non pensare a nulla. Abbandona anche la terapia a cui aveva deciso di partecipare per poter elaborare il lutto. Alla fine è il padre, l’unico familiare rimastole ad andarla a prendere dal fondo dell’abisso e a spronarla a non gettare via la sua vita.

Sophie decide così di vendere la casa e dopo aver incontrato Ruth, una sua vecchia amica, decide di trasferirsi per aiutarla con la bambina anche se deve fare i conti con una notizia sconvolgente, Marion, la sua suocera super perfetta, sta cominciando a perdere colpi. Decide anche di diventare una “Sorella maggiore” e si rivolge ad una di quelle agenzie americane che fungono un po’ da assistenti sociali e si occupano di ragazzi soli. A Sophie viene assegnata Crystal, una ragazzina cresciuta da sola perché sua madre è troppo impegnata con lavoro/uomini/cavoli suoi, strafottente, annoiata e con una passione insolita per il fuoco che fa di lei una piccola piromane.



Sophie trova un nuovo lavoro in un locale, come cameriera, in cui riscoprirà il mondo della cucina e ne farà il suo mestiere tanto da decidere di aprire un locale tutto suo. Ovviamente non può mancare l’amore, eh sì, perché per quanto il marito le manchi Sophie non riesce a resistere a Drew, d’altronde l’amore è più forte della morte. Sophie si ricostruisce una vita ed una famiglia prendendosi cura di Crystal e della suocera Marion che all’improvviso non può più badare a se stessa…ma sarà riuscita a lasciarsi il dolore alle spalle?

E’ un libro molto bello, di una grande sensibilità ma che trasmette anche tanta forza e tanto coraggio.

Chi è Lolly Winston?



E’ nata e cresciuta a Hartford, nel Connecticut. Si è laureata in scrittura creativa al Sarah Lawrence College dove ha scritto un libro di racconti come tesi.

Negli anni ’80 è andata in vacanza alle Hawaii contando di rimanerci per 8 giorni e ci rimase per 8 anni.

Negli anni ’90 si è trasferita nella baia di San Francisco lavorando come public relator professionista e come giornalista freelance.

Ha pubblicato racconti nel Sun e tieni corsi di scrittura creativa.

Vive con il marito nel nord della California.