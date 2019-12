Ibs libri: Georgiana Spencer di Amanda Foreman, oggi parliamo di un’antenata di lady Diana.

Buongiorno a tutti, vi scrivo al lume della mia lampadina portatile perché pur essendo le dieci del mattino c’è buio pesto. Stavo pensando ad un libro da consigliarvi oggi qualcosa di leggero ma interessante allo stesso tempo e optato per questo libro di cui io ho visto la transposizione cinematografica.

Mi ricordo che quando uscì il trailer si diceva che fosse un’antenata di Lady Diana e che avessero molto in comune, e devo dire che questo fatto mi ha incuriosito.

Effettivamente Diana Spencer discende da Lady Georgiana Spencer di cui Amanda Foreman narra la biografia in questo libro.

Ibs libri: Georgiana Spencer, antenata di lady D.

Lady Georgiana Spencer nasce nel 1757 a Londra e all’età di diciassette anni divenne moglie del quinto Duca del Devonshire, credendo ingenuamente in questo matrimonio per poi vedere il marito insidiato e corrisposto da una sua amica, lady Elizabeth Foster.

Era la protagonista della vita sociale inglese ed europea di quei tempi, amava molto l’arte, scriveva romanzi, s’interessava di scienza. Gradualmente si lasciò prendere dal gioco d’azzardo e dall’alcol.

Perché Geogiana era così: sognava l’amore, la bella vita, la tranquillità ma il suo animo era fragile, buono ed ingenuo. Il ritratto che abbiamo di lei è di una bellissima donna, aggraziata, fine, di gran cuore ma con una vita tormentata che stupisce sempre e fa continuamente parlare di sé. Sposata troppo giovane ad un uomo orgoglioso, donnaiolo non riuscirà mai ad abbandonare i suoi sogni romantici ed avrà amanti e figli illegittimi che le costeranno due anni di esilio durante i quali diviene amica di Maria Antonietta e della Duchessa di Polignac. Tornata in patria non è ormai più la stessa segnata dalla tristezza e dalla malinconia.

Di lei esiste un ritratto di Gaisborough che ne ha catturato il fascino ma anche i tratti enigmatici.

Ibs libri: Georgiana Spencer di Amanda Foreman

Parlavo appunto del film il cui regista è Saul Dibb che ugualmente raccoglie i momenti più importanti della vita di Georgiana a cui viene imposto il matrimonio di cui però lei inizialmente è felice, l’ingresso dell’amica Liz accolta in casa come una di famiglia che poi per poter riavere i figli sottrattigli dal marito avrà una relazione col Duca.

Dal canto suo Georgiana non riesce ad avere un figlio maschio e questo è l’inizio dei dissidi con il duca. Successivamente ci sarà un colpo di fulmine per la nostra duchessa che s’innamorerà di un giovane politico, che verrà da lei molto sostenuto, identico a lei per carattere, al quale darà una figlia che le verrà sottratta per non causare scandalo al duca. Lady Georgiana Spencer è interpretata dalle grazie di Keira Knightley, mentre il Duca di Devonshire è Ralph Fiennes. La pecca di questo film è che la figura di Georgiana è trattata un po’ superficialmente, mentre è molto accurata la resa dell’ambiente storico e culturale e del quotidiano dei personaggi.

Effettivamente ci sono parecchie analogie fra la figura di Georgiana e quella della Principessa Triste.