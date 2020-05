Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno trascorrendo una vacanza post quarantena in Sudtirolo e non mancano le polemiche circa certe mascherine.

Non siete aggiornati? Si sa che le mascherine ormai son di uso comune e in molti hanno pensato: perché non farci dei soldi?

Ecco tutti gli aggiornamenti.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in vacanza post quarantena

Dura la quarantena dei vip: Ignazio e Cecilia si sono concessi qualche giorno da soli in Sudtirolo per riprendersi dallo stress.

Si stanno godendo giornate da sogno tra passeggiate in montagna e relax in baita. Ad entrambi piace molto la natura e si stanno godendo il soggiorno pensando di comprare casa in Trentino (lei lo vorrebbe molto pare).

Ovviamente tutti stanno a chiedere quando ci saranno le nozze ed un bebè ma i due non si sbilanciano, continuano fermamente a sostenere che vogliono nozze e bebè ma per ora no.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno lanciato una linea di mascherine

Ignazio e Cecilia hanno lanciato sul mercato delle mascherine con la MB Wear, azienda leader nella produzione di capi d’abbigliamento professionali dedicati al mondo Bike, Running e Ski.

“L’idea delle mascherine è nata dal desiderio mio e di Cecilia di continuare a rivolgere un sorriso alle persone che incrociamo per strada e di strapparne uno a loro. Insomma, volevamo continuare ad apparire noi stessi. Anche con il filtro della mascherina!” ha detto Ignazio.

Sono piovute le critiche: possibile che debbano sfruttare una situazione del genere per fare soldi? Non basta tutta la pubblicità ed il marketing che gli gira intorno?

I due hanno però precisato che il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza alla Caritas italiana per aiutare le famiglie in difficoltà in questo grave momento di crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia.