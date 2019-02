Johnny Depp è uno degli attori più pagati e più famosi del mondo.

Non sempre famoso solo per la sua bravura, in molti casi lo è diventato per fatti di gossip non decisamente piacevoli.

Siete sicuri di conoscere davvero tutto su di lui?

Tutte le curiosità su Johnny Depp

Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui:

Un chitarrista

Non tutti sanno che non ha sempre voluto fare l’attore. A 12 anni gli regalarono una chitarra e lui voleva essere una rock star. Ha poi avuto il colpo di fulmine per il cinema ed è stato Nicolas Cage a consigliarlo. Comunque segue due carriere, ora suona con gli Hollywood Vampires.

Nightmare e curiosità sul cinema

Il suo primo ruolo è stato in Nightmare nel 1984 e non Edward mani di forbice come tutti pensano. Sul set di Edward mani di forbici, è stato così coinvolto emotivamente da ritrovarsi in lacrime.

Terminate le riprese di Sleepy hollow ha adottato il cavallo con cui ha girato tutto il film.

Sul set di Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, ha regalato a ogni membro della crew un cappotto impermeabile da 80 sterline, per un totale di 500 soprabiti e 40mila sterline di spesa poiché era in arrivo una gelata.

Amici per sempre

Lui e Nicolas sono rimasti per sempre amici e quando l’attore era in difficoltà economiche, Johnny non ha esitato ad aiutarlo

Oscar mancato

Johnny non ha mai preso nemmeno un oscar, è stato però nominato per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, per Neverland – Un sogno per la vita e per Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna

Ricco sfondato

Nel 2012 è finito tra i Guinnes dei Primati per aver guadagnato 75 milioni di dollari. Spende circa 2 milioni di dollari al mese per le sue collezioni: barbie, baffi finti, insetti, pistole e chitarre. Nel tempo libero ama leggere ma ha un forte problema di vista

Atti vandalici

Johnny è notoriamente incline a farsi andare il sangue al cervello: ha distrutto diverse camere di hotel (una con Kate Moss) ed un cartellone pubblicitario della serie 21 Jump Street, in cui ha recitato ma che odiava profondamente (vallo a capire)

Tatuaggi

Ne ha ben 12 di cui uno modificato perché portava il nome di Wynona Rider con cui condivise prima il set di Edward Mani di Forbice che è diventato “Wyno forever” ovvero “alcolista per sempre”

In famiglia

Ha avuto diverse relazioni importanti, una di queste ha creato Lily-Rose Melody e Johnny detto Jack. Li ama molto, all’ospedale che salvò il rene di Lily Rose nel 2007 fece un gran bel regalo: vestito da Jack Sparrow ha visitato tutti i bambini dei vari reparti per quattro ore, donando poi 2 milioni di dollari. Johnny ha due fratellastri ed una sorella, non ha mai conosciuto il padre, si sa solo che è mezzo indiano e mezzo inglese.

Attori e film

L’attore ama molto Fellini, il suo film preferito è Casablanca ed il suo attore preferito è Jack Nickolson dopo il compianto Marlon Brando.