Ku Klux Klan, pensate che non esista più vero? Forse state ancora pensando agli incappucciati di bianco e ai terribili crimini pubblici di stampo razzista che commettevano e credete che ormai sia una fetta di storia tramontata.

Sbagliato.

Una petizione contro il Ku Klux Klan

Quanti di voi credono che l’omicidio di Floyd non abbia nulla a che fare con il KKK?

Sbagliato.

Le forze dell’ordine americane, i bianchi cattolici specialmente, aderiscono attivamente al KKK.

Come lo so? Sono state fatte inchieste ed anche interviste, a viso scoperto, perché vanno fieri di far parte di un’organizzazione razzista e terroristica.

Fortunatamente sono in corso petizioni per rendere illegale il KKK (fatelo capire al Congresso).

“Il KKK è ancora attivo in alcune parti del Paese e ha manifestazioni pubbliche. L’odio non dovrebbe essere un modo per riunire le comunità, né dovrebbe essere permesso o tollerato. “ si legge nella petizione.

A partire dal 9 giugno, due petizioni aggiuntive che sono state avviate per dichiarare al KKK un’organizzazione terroristica hanno raccolto una grande quantità di firme, una con 150.000 e l’altra con oltre 99.000 firme.

Perchè ora la petizione? Donald Trump e membri della sua amministrazione hanno individuato l’Antifa come responsabile della violenza nelle proteste scatenate dall’uccisione di George Floyd,

Taylor Swift contro il Ku Klux Klan

Taylor Swift, nota pop star, ha chiesto allo stato del Tennessee, di rimuovere le statue dedicate ai leader durante la guerra di indipendenza degli Stati Uniti. che erano anche suprematisti bianchi e membri del Ku Klux Klan.

“Come persona del Tennessee mi fa male che ci siano monumenti in piedi nel nostro stato che celebrano personaggi storici razzisti che hanno fatto cose cattive. Edward Carmack e Nathan Bedford Forrest erano personaggi spregevoli nella storia e dovrebbero essere trattati come tali” ha dichiarato.

“Dobbiamo sbarazzarci di questo disgustoso simbolo del razzismo. E qualsiasi altro indicatore della supremazia bianca nello stato. Il Tennessee merita di meglio.” ha dichiarato Reese Witherspoon appoggiando la collega.

I “boogaloo bois” i nuovi KKK

Alcune fasce della società, bianca e cattolica, non vogliono aderire apertamente al KKK così s’inventano movimenti “alternativi” di supremazia bianca. Questi, particolarmente fuori di testa, uniscono la passione per le armi a quella delle camice hawaiane.

Non c’è niente di razzista in tutto ciò vero? Reece Jones, professore di geografia politica presso l’Università delle Hawaii, sta attualmente scrivendo un libro su gruppi anti-immigrati ed ha spiegato come “parte della strategia dei suprematisti bianchi è mascherarsi dietro nuovi nomi e simboli apparentemente innocenti.

Il Ku Klux Klan non è mai morto, sopravvive fra i colletti bianchi, tira i fili di una società in cui è ancora radicato il primitivo, e barbaro, concetto che i bianchi sono migliori dei neri.

Potrete continuare a pensare che sia una leggenda metropolitana ma George Floyd ci ha dimostrato il contrario e il KKK deve essere fermato una volta per tutte.