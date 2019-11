La mia vita da Geisha di Liza Dalby: vi intriga il mondo delle geishe?

A me sì abbastanza,non mi riferisco solo ai romanzi però difatti questo che vi propongo oggi è una sorta di esperimento condotto dall’autrice, un saggio potremmo chiamarlo sul misterioso mondo delle geishe.

Nonostante l’ampia diffusione di materiale di tutti i tipi su questo mondo c’è ancora molta confusione quindi premettiamo che le geishe non sono prostitute, la parola “geisha” significa artista (citando il film Memorie di una geisha), quindi trattasi di donne che dietro compenso intrattengono gli uomini con canti, danze e chiacchiere delle volte, servendo loro da bere.

La mia vita da Geisha raccontata da Liza Dalby

Liza Dalby decide nel 1975 di studiare meglio le tradizioni del Giappone ed in particolare quella delle geishe…e quale migliore modo di studiarle se non diventare una di loro?

Anche perché il mondo di queste antiche dame è e rimane sovente un segreto di cui loro stesse parlano difficilmente. L’autrice dunque decide di partire per Kyoto e cerca di stabilirsi in uno dei tanti okiya (casa delle geishe) decisa a frequentare una scuola per diventare geisha. Una volta superato questo primo gradino si sceglie un nome: Ichigiku. I media la soprannominarono aoi-me no geisha, ovvero “la geisha dagli occhi blu”.

Aiutata dalle sue colleghe Liza-Ichigiku inizia a frequentare le case da tè e s’immerge completamente nel Karyukai, “il mondo del fiore e del salice”.

Proprio grazie alla sua determinazione ed intraprendenza possiamo avere una visione del mondo delle geishe da un diverso punto di vista, la prospettiva di un’occidentale che vive su di sé in prima persona cosa vuol dire essere una geisha.

Mi riferisco naturalmente a tutto l’insieme di discipline a cui una di queste artisti si deve sottoporre per poter diventare quello che è: le lezioni, i rigori, i dolori fisici causati da abiti stretti, scarpe impossibili, ore inginocchiate o sedute, serate interminabili.

Attraverso gli occhi di Liza-Ichigiku ci viene mostrata tutta la bellezza e la poesia di questo stupendo mondo fatto di regole come di riti e tradizioni.

La mia vita da Geisha: altre letture

Per chi volesse saperne di più consiglio la lettura:

Memorie di una geisha – Arthur Golden

Geisha – Lesley Downer

La virtù femminile – Harumi Setouchi

Passioni di una Geisha– Jina Bacarr

Come una Geisha – Flaminia Lubin

Chi è Liza Dalby?



E’ un’antropologa che ha studiato presso lo Swarthmore Colleg e si laureò portando la tesi: The Institution of the Geisha in Modern Japanese Society (L’istituzione della geisha nella società giapponese moderna). Ha insegnato a Chicago ed attualmente scrive romanzi dalla California.