Letture come Downtown Abbey: Longbourn House di J. Baker è un libro perfetto.

Se amate Jane Austen, se avete amato il film Becoming Jane e se sentite nostalgia di Downtown Abbey allora dovete leggerlo!

Casa Bennet, la dimora natale di Jane Austen.

Ma questa non è la solita storia che vede protagonista la scrittrice, questa è la storia di una delle domestiche.

Sarah, è ormai una cameriera diciottenne, è stata cresciuta in casa Bennet dopo esser stata portata via all’orfanotrofio.

I suoi compiti sono precisi: pulire e servire per tutto il giorno, tutti i giorni, dall’alba al tramonto.

Non ci sono aspettative per lei, non andrà da nessuna parte, non vedrà il mondo, non avrà alcuna gioia.

Ma Sarah non è la vecchia governante Mrs Hill, sposata con Mr Hill, e non è neppure più bambina come Polly. Sarah vorrebbe vivere davvero e non sopravvivere alle faccende di casa, alle richieste assurde delle signorine e via dicendo.

Poi arrivano due elementi imprevisti: un valletto mulatto di un’altra casa e James Smith, domestico dal passato misterioso.

Il primo le parla di sogni, di Londra, di una vita in proprio senza esser comandati a bacchetta. James invece è schivo, ha strane cicatrici, non parla del suo passato, ha viaggiato molto e vuole proteggere Sarah.

Presto la ragazza si trova davanti ad un bivio….

Decisamente mi sono approcciata a questo libro intrigata dall’idea dei retroscena in casa Bennet.

Lettura piacevole, a tratti forse un po’ ripetitiva, non c’è grande varietà di scenario e Sarah è una che rimugina parecchio.

Ovviamente anche io, come tutti, ho subito pensato: Wow, una storia conosciuta, rivisitata dal punti di vista dei “piani bassi”. Diciamo che è stata un’alternativa interessante un po’ alla Downton Abbey.

Senza dubbio originale ed interessante, consigliato!