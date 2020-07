Letture per ragazzi: L’atlante di smeraldo di J. Stephens

Una volta mi arrivò “Il libraio” rigorosamente imbustato poiché conteneva un mini libriccino con le prime pagine di “L’Atlante di smeraldo” di J.Stephens edito da Longanesi.

No, non è un nome conosciuto, è un esordiente…e su cosa si è lanciato?Fantasy ovviamente. Tanto per gettare un altro po’ di carne al fuoco. Ma perché si buttano tutti sul fantasy?Perchè tira certo, basta guardare cosa trasmettevano in tv fino a qualche settimana fa (alludo a The Vampire Diaries, tratto dall’omonimo libro di Lisa Jane Smith).

Parlavamo di John, sceneggiatore americano, esordiente scrittore che però ha fatto la sua comparsa nell’ultima edizione delle fiera del libro di Bologna. Mica male. Peccato che però sia già stato tacciato di essere “Narnia-like novel” cioè un fan molto sfegatato delle Cronache di C. S. Lewis, in parole povere.

Quello che forse non sapete ancora è che L’atlante di smeraldo è solo la punta dell’iceberg perché è il primo capitolo di una trilogia, intitolata The Books of the Beginning, che vedrà cimentarsi in qualità di scrittore il noto produttore della serie televisiva Gossip Girl e sceneggiatore di Gilmore Girls e The O.C.

Letture per ragazzi: L’atlante di smeraldo di J. Stephens

The Bookseller colloca il libro, e di conseguenza la trilogia, nella letteratura per bambini, in quella fascia d’età compresa tra gli 8 e i 12 anni e onestamente buttando un occhio alle prime pagine usa veramente un linguaggio destinato ad un target infantile. Comunque non fa granchè differenza perché è garantito che gli adulti saranno i primi ad acquistarlo o quantomeno a leggerlo dopo averlo comprato ai figli, Harry Potter docet…

Vediamo nel dettaglio la trama: negli ultimi dieci anni, Kate, Michael ed Emma sono stati sballottati da un orfanotrofio all’altro, spediti come dei bagagli smarriti. Eppure, questi bambini indesiderati sono più speciali di quanto possano immaginare. Strappati ai propri genitori da piccolissimi, sono stati protetti da un terribile male dal potere devastatore, un male del quale non sanno niente. Almeno, fino ad allora. Ben presto, Kate, Michael ed Emma intraprendono un viaggio negli angoli di mondo più pericolosi e segreti… un viaggio fatto di alleati e nemici, di magia e caos. Se l’antica profezia è vera, le loro azioni potranno cambiare la storia, e spetterà a loro aggiustare le cose. Questa è la trama ufficiale che circola su internet.

Comunque prendetevela comoda perché uscirà ad aprile, in data ancora da destinarsi.

Letture per ragazzi: L’atlante di smeraldo di J. Stephens

Sull’autore sappiamo dunque che è un autore di serie televisive di grande successo degli USA di serie…e ullallà il suo agente, Simon Lipskar, lo stesso della Meyer e che per scrivere questo libro ha impiegato ben quattro anni ma è stato già un successo in tutto il mondo.

Insomma c’è aria di best seller…e vogliamo scommettere che l’anno prossimo ce lo ritroveremo anche al cinema?

“Due mani la scuotevano e la bambina si svegliò. Sua madre era china sopra di lei. –Katie- la voce era sommessa e pressante -Ascoltami bene. Bisogna che tu faccia una cosa per me. Bisogna che tu protegga tuo fratello e tua sorella. Hai capito? Devi proteggere Michael ed Emma-“.

(L’Atlande di smeraldo)