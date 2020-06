Libri fantasy moderni: oggi parliamo de Il passaggio di Cronin Justin

Ad incuriosirmi è stato il commento di Stephen King è stato “Leggete questo libro e il vostro solito mondo scomparirà.” e se lo dice lui…

A quanto pare lo scenario è un futuro post-apocalittico, 2016, con il solito gruppetto di umani che si trovare a fare i conti con minacce incombenti, catastrofi etc… Una cosetta allegra insomma.

Libri fantasy moderni: Il passaggio di Cronin Justin

Dunque la storia inizia con il professor Jonas Lear e la sua epocale scoperta fatta nella foresta boliviana: i pipistrelli possono trasmettere all’uomo un virus che opportunamente modificato è in grado di rendere più forti gli esseri umani, preservandoli da malattie e invecchiamento (la fonte dell’eterna giovinezza insomma).

Quindi gli USA in una sperduta base militare incominciano i test e gli esperimenti in totale segreto e chiamano il progetto Noah. Tale progetto usa per il suo scopo cavie umane: dodici condannati a morte e una bambina (mah…). Tutto va come previsto solo che i detenuti sottoposti alla sperimentazione – i virali – trasformatisi in creature mostruose e assetate di sangue, fuggono dalla base, seminando morte e distruzione (cosa che suppongo nessuno di noi si aspettasse).



Da qui in poi inizia un’escalation di morte, minacce di contagio, fuggi fuggi e i sopravvissuti a cui si prospetta una lotta interminabile e un futuro governato dalla paura del contagio, della morte e di un destino ancora peggiore.

L’unica speranza è rappresentata da Amy, piccola superstite del fallimentare esperimento che ha scatenato l’apocalisse: su di lei il virus ha avuto effetti particolari, trasformandola in una pedina fondamentale nella lotta contro i virali. Wolgast, un agente dell’ FBI, riesce a salvarla e a prendere in mano la situazione…riusciranno l’agente e la bambina a salvare il mondo?

Ok, passata la curiosità iniziale direi che la trama è leggermente banale, speriamo che almeno sia accompagnata da una buona scrittura ed un’ottima capacità narrativa, altrimenti aiuto. Dopo gli alieni, i virus, il 2012, i maya…che più?Ma uno che mi scrivesse un libro dove in realtà non succede un bel niente e l’umanità progredisce e risolve tutti i casini, senza essere distrutta da qualsiasi cosa no?

Se conoscete un tale libro indicatemelo nei commenti please!