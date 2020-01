Meghan ha salvato Harry? Forse sì.

E vuole tornare ad Hollywood? Idem.

La prima è quasi sicura ma la seconda è ancora una voce di corridoio, curiosi?

E se Meghan avesse salvato Harry?



Tutti la dipingono come un’arrivista, dispotica, interessata solo ad allontanare il marito dalla monarchia. Ma se invece lo avesse salvato?



Harry non è mai stato felice a palazzo, eterno secondo, fu costretto a seguire a piedi la bara della madre senza piangere ma era solo un bambino.



E poi i paparazzi, le critiche, i giudizi e i confronti. La verità è che Harry voleva scappare ed in suo aiuto è arrivata la principessa azzurra: Meghan, colei che ha avuto la forza di strapparlo alla monarchia e regalargli una nuova vita.



Harry voleva una vita normale: niente riflettori, niente stampa, niente ombra del trono, solo essere una persona come le altre che cerca di fare del bene al prossimo.

Meghan Markle ed Harry nella villa a Vancouver



Al momento i duchi di Sussex vivono in una villa da 15 milioni di dollari a Vancouver. La super villa si trova nel più esclusivo quartiere della città, Kitsilano, un quartiere esclusivo.

La villa ha una superficie di 650 metri quadrati, sei stanze da letto e ben cinque bagni.



S’intensificano le frequentazioni con Doria, madre di lei, di cui Harry si fida molto.

Una fonte vicina al duca sostiene che i due sono molto legati e lui la interpella spesso per chiedere il suo consiglio.



Doria è sempre molto posata, per niente invadente, materna ed accogliente, un punto di rifermento per Harry che ovviamente non potrebbe vedere in Camilla una figura materna.

Il ritorno ad Hollywood di Meghan Markle



Si dice in giro che lei voglia di nuovo recitare, contro il parere della regina.



Pare che l’ex attrice sia stata scritturata in gran segreto dalla Disney e devolverà il compenso per la charity Elephants Without Borders, ma per fare cosa? Forse un doppiaggio.



Pare anche che sia sempre stata in contatto con il mondo di Hollywood tramite vecchi agenti e conoscenze varie, a cui ora ha chiesto aiuto per trovare un nuovo lavoro.



I catastrofisti sono chiari: la Markle vuole tornare ad Hollywood e recitare e per farlo divorzierà da Harry se è necessario (lui non ama la popolarità).

Esagerati!