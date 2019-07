Piero Pelù convola a nozze.

L’ex frontman dei Litfiba ha deciso di mettere la testa a posto? Davvero?

E chi è Gianna Fratta?

Lo scopriamo subito.

Fiori d’arancio per Piero Pelù

Gianna Fratta, direttrice d’orchestra. Foggiana d’origine dirà il suo sì a Piero. Lei è laureata in giurisprudenza, 45 anni nata a Como, formazione musicale conclusa con il massimo dei voti – sia in pianoforte che in composizione, e anche direzione d’orchestra è una musicista conosciuta a livello internazionale.

Questa coppia si è esibita per il Argos Hippium (fondato da Lino Campagna). Lei al piano, lui a cantare una versione di “Toro Loco” alquanto particolare.

Ma ce li vedete? Sì fa strano ma è così.

A condurre la serata c’era Alberto Matano che ha cercato d’indagare su questa particolare unione che però hanno dribblato. Ma a confermare il sì ci sono le pubblicazioni ufficiali affisse all’albo pretorio del comune di Foggia (dove la Fratta è residente).

I due sono stati visti insieme al concerto degli Smashing Pampkins lo scorso 13 giugno durante il Firenze Rocks, per il resto però schivano perfettamente il gossip perché lui è molto riservato.

Tutti i dettagli sulle nozze di Piero Pelù

Le nozze avranno luogo in data da stabilirsi, a Firenze. Cerimonia per pochi intimi e sicuramente i fotografi non saranno fra questi.

I due si sono conosciuti al mare in Calabria, 3 anni fa, per diverse strane coincidenze che hanno a che fare con la musica? No, amici in comune. Quindi non si esclude una luna di miele in zona.

Parteciperanno alle nozze le tre figlie di lui Greta, Linda e Zoe e sicuramente non le rispettive madri, ma sicuramente il nipotino di cui è nonno.

57 anni, padre e nonno, alla fine anche Piero ha capitolato.

Che dire, la rockstar non aveva mai detto “sì” nessuna ci è riuscita, stavolta deve aver sentito il ticchettio dell’orologio o forse ha solo trovato la persona giusta, sapete no? La regina di cuori!