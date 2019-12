Queen Elisabetta II si prepara a trascorrere un Natale triste e solitario. Non è stato un buon anno e non si concluderà bene.

La brexit, gli scandali, la pressione mediatica, le bizze di Harry e Meghan e il peggioramento della salute di Filippo.

La hanno colpita soprattutto lo scandalo a sfondo sessuale che ha coinvolto il terzo genito, il principe Andrea di York ed il totale disinteressamento per la celebrazione del Natale nella famiglia reale di Harry e Meghan Markle che insieme al baby Archie, sono trasvolati oltreoceano per trascorrere le festività natalizie tra il Canada e gli Stati Uniti.

Queen Elisabetta II: un Natale senza Filippo



Il principe Filippo di Edimburgo è stato ricoverato in un ospedale di Londra come “misura precauzionale” a causa del riacutizzarsi di una forma influenzale preesistente e per i postumi di una caduta pregressa.

Queste festività, il consorte, le dovrà trascorrere in ospedale.



Elisabetta II è partita a bordo di un treno per Sandringham mentre Filippo lasciava Norfolk per essere ricoverato nell’ospedale londinese King Edward VII. Il duca recentemente si era ritirato dagli impegni ufficiali perché i suoi 98 anni iniziano a farsi sentire.



Il Palazzo non ha diramato alcun comunicato ufficiale che informi il popolo e il mondo su quali siano le reali condizioni di salute di sua Altezza reale. La regina prosegue con la tua tabella di impegni reali come da copione.

Harry e Meghan disdegnano il Natale con queen Elisabetta II



Da tradizione i reali si riuniscono per Natale, anche se William preferisce trascorrerlo con i genitori di Kate come ben sappiamo e Meghan è insofferente all’etichetta ed agli impegni di corte.



Proprio di lei parliamo: ha convinto Harry a mollare famiglia e sudditi per un viaggio in America con il figlioletto per trascorrere il Natale con Doria a madre di lei. Meghan ha riunito anche le sue amiche e non vede l’ora di trasferircisi proprio negli USA.

Grande delusione per Elisabetta che trascorrerà il Natale anche senza i nipoti.

Lo scandalo del principe Andrea ed il dolore di queen Elisabetta II



A tutto questo si aggiunge lo scandalo del terzogenito, Andrea, accusato di molestie sessuali da parte di una donna.

Il principe ha rilasciato delle dichiarazioni in sua difesa, ma a seguito delle critiche si è ritirato dalle sue funzioni di reale e dalla vita di corte.