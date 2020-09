Regina Elisabetta e i segreti della cucina reale. L’ex chef di corte si scuce e si fa intervistare circa la dieta della sovrana.

Longeva e sempre in forma, la queen ha i suoi segreti.

Curiosi?

La dieta della regina Elisabetta

McGrady è stato lo chef di corte per quindici anni, lo è stato dei principi e di Diana, stava cucinando per lei la notte in cui morì. Ha anche cucinato per cinque presidenti degli Stati Uniti: Ford, Reagan, Bush Snr, Clinton e Bush Jnr.

Che cosa sappiamo della queen? Odia l’aglio e non vuole vederlo da nessuna parte, non mangia molti carboidrati e adora il cioccolato (come William).

McGrady ha pubblicato il libro “Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen” dove svela i segreti della regina.

L’ex cuoco reale ha svelato che la queen adora il panino con il prosciutto e formaggio.

Elisabetta fa quattro pasti al giorno: a colazione tè e biscotti, seguiti da una ciotola di cereali; a pranzo pesce alla griglia con spinaci appassiti o zucchine, o una semplice insalata di pollo alla griglia; tè alle cinque con focaccine con marmellata e panna (anche dall’altra parte del mondo dove magari sono le cinque del mattino). Fra i preferiti di Elisabetta ci sono la selvaggia ed il salmone.

La Regina Elisabetta in 15 anni non ha mai mangiato una pizza

Darren McGrady ha anche rivelato che la regina non è amante della pizza e non l’ha mai richiesta. William gli richiedeva invece spesso la pizza con pollo al curry facendo storcere il naso alla nonna.

Se qualcosa nel menù la stanca basta che a margine mette una nota in cui dichiara di non voler più quel piatto.

La cipolla è più o meno bandita come l’aglio soprattutto nei pranzi e cene ufficiali.

Elisabetta non ama la pizza ma neanche la pasta e la evita volentieri.

De gustibus.