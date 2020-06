Ricette con murici di mare? No problem. Personalmente li adoro. Non sono per tutti, lo so. Il sapore è molto forte e deciso.

Il murice o boccone, in Sardegna, si mangia di solito bollito con l’aglio e nell’insalata di mare o nella zuppa di pesce.

Stavolta ho deciso di provarlo con la pasta. Perchè? Semplice: ho visto una foto su un gruppo di cucina sarda su fb con una foto pazzesca di pasta e murici.

Poi vedremo anche il risotto.

Pronti?

Murici come cucinarli

Di seguito vedremo due ricette con i murici di mare.

Partiamo dalla base.

Murici come pulirli? Vanno spazzolati e lavati sotto l’acqua corrente.

Si mettono poi a bollire con due spicchi di aglio, una spruzzata di vino bianco, gambi di prezzemolo, sale ed un filo di olio. Perchè l’olio? Perchè sarà più facile estrarli una volta cotti.

Devono cuocere per circa un’ora. Poi si estraggono uno per volta e se c’è residuo di sabbia si sciacquano in acqua calda e sale.

Spaghetti con murici di mare

Ecco la ricetta che voglio assolutamente provare.

Ingredienti per 4:

350 gr spaghetti

1.5 kg murici

prezzemolo fresco

mezzo kg di pomodoro pachino

1 spicchio di aglio

1 kg di cannolicchi

sale

1 bicchiere di vino bianco

olio extravergine di oliva

peperoncino (facoltativo)

Abbiamo bollito i murico, o bocconi, come sopra indicato. Andiamo a sgusciarli. Procedete anche a bollire i cannolicchi in acqua salata, con aglio e prezzemolo. Sgusciare anche questi.

In una padella soffriggere lo spicchio di aglio ed i pomodorini, lavati e tagliati a metà. Aggiungere un pizzico di sale. Unire bocconi e cannolicchi, sfumare con del vino bianco e far cuocere per 10 minuti. Aggiungere il peperoncino se gradito.

Cuocere gli spaghetti al dente, scolarli, versarli in padella, mescolarli e cospargere con prezzemolo fresco tritato.

Risotto con murici

Ingredienti per 4:

350 gr di riso

1 kg di murici

1/2 cipolla tritata

1 l di brodo di pesce

1 bicchiere di vino bianco

olio di oliva q.b.

Bollire i murici come sopra indicato e sgusciarli.

In una padella far rosolare la cipolla in olio evo, aggiungere un pizzico di sale. Quando è dorata unire il riso e farlo tostare. Sfumare con vino bianco ed aggiungere poco per volta il brodo di pesce.

A cottura terminata unire i murici. Guarnire con prezzemolo fresco tritato, se piace, e pepe nero.