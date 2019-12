Ricette del dopo feste, in questo caso con avanzi.

Non sono una di quelle persone che approva le abbuffate festive ma ammetto che si mangia un po’ in più o si mangiano cibi magari più pesanti.

A Natale per tradizione, in Sardegna, cuociamo il maialetto arrosto, che proprio leggero non è. Il giorno dopo decisamente non avevo voglia di pasta, carne, contorni, dolci etc. Avrei voluto solo del riso con un pezzetto di carne. Mi sono messa all’opera.

Questo è un piatto di riciclo ma anche un comfort food lo definirei, caldo, profumato e gustoso.

A cosa mi sono ispirata? All’oriente al modo di cucinare dei cinesi, dei giapponesi e dei thailandesi.

Ricette di riso con carne, pollo e maiale

Ingredienti:

carne di maiale avanzata (maialetto, costine etc)

carne di pollo avanzata

cipollotto

olio evo

brodo (anche il dado va bene)

riso

sale

pepe

curry

aceto balsamico

erba cipollina

prezzemolo

Ricette: preparare il riso con la carne

Prendete la carne di pollo e di maiale e tagliatela a tocchetti piccoli o a fettine.

Tagliate il cipollotto grossolano e fatelo rosolare in un cucchiaio di olio evo.

In una pentola mettete acqua calda e brodo (il dado va benissimo).

Unite la carne al cipollotto, quando questo profuma, e rosolate a fuoco vivace. Abbassate ed aggiungete due cucchiai dell’acqua col brodo che bolle. Abbassate la fiamma sotto la padella.

Lavate il riso: mettetelo in una ciotola e riempitela di acqua, mescolate con un cucchiaio di legno e poi versate l’acqua. All’inizio apparirà lattiginosa, man mano diverrà limpida. Quando l’acqua è limpida versatelo nella pentola e fatelo cuocere.

Aggiungete il curry al cipollotto con la carne e mescolate, alzate la fiamma e schizzatevi dentro dell’aceto balsamico, fate evaporare ed asciugare.

Scolate il riso e ponetelo nella padella, aggiungete olio, sale, pepe, erba cippolina e prezzemolo fresco tritati, mescolate e servite.