Sgarbi sarebbe pronto a denunciare Barbara D’Urso dopo la clamorosa lite a Live – Non è la D’Urso.

La notizia l’ha data lo stesso Vittorio su Twitter: «È una gran maleducata. Sarà denunciata».

Ma cos’ha scatenato la lite fra loro?

Lite a Live – Non è la D’Urso fra Barbara e Sgarbi

Tutto sarebbe nato dall’affermazione di Sgarbi su Stella Manente che gli sarebbe stata raccomandata da Silvio Berlusconi.

Ha raccontato Vittorio “Barbara D’Urso, maleducata ed evidentemente non in grado di condurre una trasmissione benché la conduca tutti i giorni se non creando situazioni di conflitto inutile. Dico che qualcuno mi ha raccomandato una ragazza. Io non sono un politico, non ho nessun potere. Mi è stato detto: “C’è una bella ragazza e una brava ragazza che sarà tra gli ospiti”. Forse era una delle ragazze lì presenti, non l’ho neanche identificata”.

Barbara lo invita a non fare certe dichiarazioni e Vittorio da in escandescenze: «Può uno raccomandare una donna o no? Porca putt…! Sono c…zzi nostri. I calci nel c…lo li dai a tua nonna».

Barbara chiede a Sgarbi di lasciare lo studio ma lui non si muove.

Salta fuori che “Berlusconi infatti mi ha raccomandato anche te, cara signora D’Urso, mi ha detto “è molto brava” e Barbara non ci sta “Ti ha raccomandato pure me? Sai quanti calci nel c**o che ti do Vittorio Sgarbi, finché si gioca si gioca”.

Pubblicità.

Il fuori onda fra Sgarbi e la D’Urso

Al rientro dalla pubblicità i toni non si abbassano, Sgarbi fermo sulle suo posizioni e sulla poltrona, la D’Urso lo apostrofa «Sei così cafone, faccio così allora resta lì e io ti ignoro».

Poi di nuovo la conduttrice invita il critico d’arte ad abbandonare la trasmissione: “Ciao Vittorio, esci di qua. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa”.

Oggi lui replica: “Se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, no, io ti denuncio perché tu mi hai dato del cafone, mi hai minacciato di darmi calci nel cu**. Impara l’educazione, la imparerai in tribunale”.

Ci sarà davvero una denuncia o faranno pace?