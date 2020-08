The vampire diaries si è concluso tre anni fa ma Ian Somerhalder e Paul Westley

sono più uniti che mai.

Si sono da poco messi in affari insieme e sono comparsi su twitter per un video molto particolare.

Siete curiosi?

The vampire diaries: il ritorno di Damon e Stefan

Un giorno su Twitter compare un video: una madre riprende la figlia che si dispera per la fine di Stefan. Nel video la madre la prende ironicamente in giro chiedendole se sa che in realtà è vivo.

A sorpresa Paul Wesley commenta sotto scrivendo che è un video molto tenero e chiede alla madre di abbracciarla da parte sua e di dirle che è vivo e sta bene.

Ian sotto commenta «Mi sono sentito allo stesso modo, cara! Ma poi ho realizzato… oh, aspetta, l’ho visto ieri. È ancora vivo. Baci Damon».

E Paul risponde «Hai pianto anche allora, ma per il motivo opposto».

Questi commenti ci riportano alle schermaglie fra Damon e Stefan, soprattutto all’inizio in cui Damon vuole vendicarsi di Stefan e sono di nuovo innamorati della stessa ragazza.

The vampire diaries: Ian e Paul in affari

Brother’s Bond è la marca del bourbon prodotto dagli ex fratelli Salvatore. Ian e Paul hanno infatti avviato una produzione di Bourbon, ora in commercio.

Ian scrive: “Eccolo qui. La nostra passione. Il nostro bambino. Signore e signori vi presento il Brother’s Bond Bourbon. Tempo. Qualità. Passione. Distillato per voi e per me. Apprezziamo il vostro supporto più di quanto possiate immaginare. Se avete 21 anni o più negli Stati Uniti o se avete l’età legale per bere nel vostro paese andate su: Brothersbondbourbon.com per registrarvi. Non vediamo l’ora di condividerlo con voi! Condividete questo indirizzo web con i vostri amici e famiglia. Formiamo un legame. Con amore, Ian e Paul”.

Brother’s Bond è stato scelto perché indica il legame tra fratelli.

In più Ian fa una promessa: “Ci avete dato tanti meravigliosi anni nei panni di questi personaggi e vogliamo darvi qualcosa che riporti indietro alcuni grandi ricordi. Viaggeremo per il mondo per incontrare molti di voi e lanciare questa cosa con dei party molto divertenti“.